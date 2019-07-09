Экономика
Алексей Кудрин заявил, что «пузыря» потребкредитования пока нетДума ТВ вчера в 08:14
Ситуация в сегменте потребительского кредитования требует дополнительного серьезного анализа. Об этом во время выступления на пленарном заседании в Госдуме во вторник, 9 июля, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 07:32
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Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Общество
Электронные паспорта могут появиться уже в 2020 году
Заместитель председателя правительства Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что к 2020 году может состояться переход на электронные паспорта.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 06:23
Происшествия
Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Обновлено в 06:57
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро
Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию
Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42