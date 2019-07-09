Экономика

Алексей Кудрин заявил, что «пузыря» потребкредитования пока нетДума ТВ вчера в 08:14

Ситуация в сегменте потребительского кредитования требует дополнительного серьезного анализа. Об этом во время выступления на пленарном заседании в Госдуме во вторник, 9 июля, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новостивчера в 07:32

Подробнее о событии

Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов

РБКвчера в 09:52

Кудрин заявил об опасности сохранения высоких темпов роста потребкредитования

ТАССвчера в 07:50

Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования

Российская газетавчера в 07:55

Кудрин опроверг наличие «пузыря» потребкредитования в России

Московский Комсомолецвчера в 07:54

Кудрин заявил о критической черте в потребкредитовании россиян

Газета.Ruвчера в 08:11

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

РИА Новостивчера в 07:32

Кудрин: «пузыря» на рынке потребкредитования пока нет

News.ruвчера в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Общество

Электронные паспорта могут появиться уже в 2020 году

Заместитель председателя правительства Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что к 2020 году может состояться переход на электронные паспорта.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Обновлено в 06:16
Происшествия

Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ

СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика

Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Футбол

В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 06:23
Происшествия

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку

Обновлено в 06:16
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье

Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются

Обновлено в 06:00
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Меркель опять стало плохо на публике

Обновлено в 06:57
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Футбол

«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро

Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию

Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное