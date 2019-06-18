Экономика
Кудрин опасается социального взрыва из-за бедностиАлтайская правда вчера в 00:27
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России. Бедность в нашей стране он назвал позором.
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Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Авто
Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%
Обновлено в 03:59
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Экономика
Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Футбол
Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы
В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца
Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает "СтарХит".
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Пять человек погибли в результате горного обвала в Китае
В китайской провинции Шэньси пять человек погибли из-за горного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву
Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Кино
Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил российским кинематографистам, претендующим на господдержку, что они снимают фильмы для зрителей, а не для себя, и показателем их успеха станут кассовые сборы.
Обновлено в 04:49
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Технологии
Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска
По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 01:27
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
Воздух в Москве в среду может прогреться до 31 градуса, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Обновлено в 04:47