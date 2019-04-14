Политика

Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФИзвестия 09:40

По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
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Алексей Кудрин
Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 08:55

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