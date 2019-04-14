Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФИзвестия 09:40

Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения.

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