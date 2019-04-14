Экономика
Кудрин оценил влияние дела Калви на бизнесNews.ru 10:35
Смягчение меры пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, которого перевели под домашний арест, является верным шагом, однако он не окажет существенного влияния на бизнес, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить
Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина.
— Алексей Кудрин, российский политикDaily Storm 09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Обновлено в 01:16
Футбол
Станислав Черчесов: «У меня нет агента, а есть юрист»
Который помогал и помогает мне составлять контракты. У меня нет агента, у меня есть юрист.
Обновлено в 14:50
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Политика
Акционеры Facebook хотят убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась аж на 40% из-за решений руководства и правления.
Обновлено в 02:05
Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии
Футболисты "Ливерпуля" в рамках 34-го тура чемпионата Англии принимали на своем поле лондонский "Челси".
Обновлено в 14:28
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Началось производство ракетной системы С-350 на брянских шасси
Началось производство зенитных ракетных систем С-350 «Витязь-ПВО», для которых используются шасси, выпускаемые Брянским автомобильным заводом.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Olixar разработал чехлы для Samsung Galaxy A80 с выдвижной камерой
При разработке нового чехла для Samsung Galaxy A80 производители столкнулись с необычной задачей – в дизайне аксессуара нужно было учесть используемый пользователем выдвижной механизм селфи-камеры.
Обновлено в 11:53
Футбол
Черчесов заявил, что руководство «Спартака» к нему не обращалось после отставки Карреры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что руководство московского "Спартака" не обращалось к нему с предложением возглавить команду после отставки Массимо Карреры.
Обновлено в 14:51
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с ним
Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 14:22
Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Лётчики ЗВО начали подготовку к петербургскому параду Победы
В воскресенье, 14 апреля, стало известно, что лётчики Западного военного округа начали отрабатывать слётанность перед участием в военном параде на Дворцовой площади 9 мая.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено в 13:26
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Обновлено в 08:40
Спорт
Тутберидзе выложила видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой
На сегодняшней тренировке фигуристка выполнила четверной лутц и тройной тулуп — элемент, за который дают наивысшие баллы в этом виде спорта.
Обновлено в 12:26