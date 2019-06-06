Экономика

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в РоссииRT на русском вчера в 04:35

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
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Алексей Кудрин
Я экономического кризиса не жду. Обсуждается возможность того, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдёт в рецессию, но я думаю, что такого не будет, хотя риски есть. Но по моему прогнозу, мы будем в положительной зоне, а это уже не кризис.
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