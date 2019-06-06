Экономика

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в РоссииRT на русском 04:35

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Читать в источнике
Алексей Кудрин
Я экономического кризиса не жду. Обсуждается возможность того, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдёт в рецессию, но я думаю, что такого не будет, хотя риски есть. Но по моему прогнозу, мы будем в положительной зоне, а это уже не кризис.
— Алексей Кудрин, российский политикДиалог 07:05

Подробнее о событии

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

RT на русском04:35

Кудрин допустил стагнацию экономики РФ в одном из кварталов этого года

News.ru06:03

Кудрин: экономического кризиса все-таки не жду

НТВ04:53

Кудрин считает вероятной рецессию в экономике РФ в одном из кварталов 2019 года

ТАСС04:46

Хазин напомнил Кудрину, что экономический спад длится в РФ уже семь лет

REGNUM11:52

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Интерфакс04:25

Кудрин: Экономического кризиса в РФ не будет, но рецессия возможна

Росбалт04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»

Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин».
Обновлено в 10:51
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Политика

В МИРЭС прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай в беседе с RT на полях ПМЭФ-2019 прокомментировали ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
Обновлено в 11:26
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

Обновлено в 11:22
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Максим Галкин оценил Кристину Орбакайте в платье императрицы

За короткое время снимок Кристины Орбакайте в костюме императрицы оценили более 23 тысяч подписчиков.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Теннис

Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 11:05
Культура

Дженнифер Энистон намекнула на возвращение «Друзей»

Актриса Дженнифер Энистон сказала, что не против сняться в продолжении культового сериала «Друзья».
Обновлено в 02:56
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:29
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Путешествия

Петербург и Калининградская область создадут судоходную компанию

Обновлено в 11:36
Кино

Marvel перезапустит «Фантастическую четверку»

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера

Обновлено в 11:56
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Авто

BMW 2 серии представили в образе исторических M-машин

Дизайнеры из британской компании Mulgari разработали особую версию BMW 2 серии, внешний вид которой отсылает с культовым М-машинам прошлого.
Обновлено в 09:50
Футбол

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Обновлено в 03:37
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество

В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати

Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное