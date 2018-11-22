Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.

с чего всё началось

С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства.

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

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