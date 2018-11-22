Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рублиИнтерфакс06:10
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Интерфакс06:10
С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства.
— Алексей Кудрин, российский политикLenta.ru 09:50
с чего всё началось
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.ТАСС04:42
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