В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рубли - это дополнительные валютные риски и, по сути, налог.

с чего всё началось

С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства.

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

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