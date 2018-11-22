Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

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