Кудрин оценил рост экономики России в 2019 годуИзвестия 08:32

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Рост российского ВВП в 2019 году составит 1%. Таким мнением поделился глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник, 27 мая. В конце 2018 года при утверждении бюджета финансист приводил свои оценки выполнения цели по росту экономики, пишет «РИА Новости».

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

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