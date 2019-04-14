Политика

Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банковRT на русском 12:47

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно. Как считает Кудрин, рынок учёл минимальные риски от возможного введения санкций.
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Алексей Кудрин
Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 08:55

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