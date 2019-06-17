Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедностиВедомости 11:53
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Технологии
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено в 08:55
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица «украла» ее детей
Людмила Николаева, проработавшая у Зыкиной девять лет, рассказывает о том, что Людмила Георгиевна дала детям все.
Обновлено в 10:49
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложено на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Футбол
Франческо Тотти уходит из «Ромы»
Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Росздравнадзор: Права россиян на льготные лекарства нарушены
Росздравнадзор провёл проверку регионов на наличие фактов нарушений прав граждан, детей и инвалидов на льготное лекарственное обеспечение.
Обновлено в 05:28
Религия
Храм святой Екатерины построят рядом с губернатором
Ответ, как подсказывают источники "Уралинформбюро", следует искать в послании митрополита Кирилла, оглашенного 16 июня.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Наука
Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов
Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
МИД России призвал наказать виновных в ракетном ударе по госпиталю в Сирии
Москва решительно осуждает ракетный удар по госпиталю на северо-западе Сирии и призывает наказать виновных.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено в 12:47
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24