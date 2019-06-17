Экономика

Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедностиВедомости 11:53

Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
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Ответ, как подсказывают источники "Уралинформбюро", следует искать в послании митрополита Кирилла, оглашенного 16 июня.
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