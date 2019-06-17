Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедностиВедомости 11:53
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти. Такое мнение он высказал в эфире программы "Познер" на Первом канале.ТАСС10:39
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