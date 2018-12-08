Энергетика
Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+
Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+РБК05:58
Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.
РБК05:58
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Оно снижает мотивацию для повышения производительности как в добывающих сферах, так и в сфере продажи и переработки, и снижает эффективность экономической и бюджетной политики. В этом стиле я считаю, что это неправильно.
— Алексей Кудрин, российский политикВедомости 07:43
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Кудрин: решение о снижении добычи нефти приведёт к временной стабилизации цен
Rambler News Service04:46
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Энергетика
Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии
Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено в 11:18
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez
Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть
Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика
«Газпром» может построить СПГ-терминал в Мурманской области
Обновлено в 08:00
Энергетика
Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия
Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp
Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.
Обновлено вчера в 04:57
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика
Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд
Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено 06 декабря в 17:13
Энергетика
В Магаданском крае повышение цен на топливо компенсирует федеральный бюджет
Федеральный бюджет заткнет дыру в бюджете Магаданской области, которая образовалась из-за роста цен на топливо, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, 8 декабря сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:59