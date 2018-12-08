Оно снижает мотивацию для повышения производительности как в добывающих сферах, так и в сфере продажи и переработки, и снижает эффективность экономической и бюджетной политики. В этом стиле я считаю, что это неправильно.

Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+

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