Экономика

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в РоссииRT на русском 04:35

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
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Кудрин: экономика России в ближайшие годы будет расти темпами не выше 2%

Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС02:44

Подробнее о событии

Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

РИА Новости03:58

Кудрин считает вероятной рецессию в экономике РФ в одном из кварталов 2019 года

ТАСС04:46

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Интерфакс04:25

Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Lenta.ru04:16

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

RT на русском04:35
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия

Жена рассказала о состоянии госпитализированного Панкратова-Черного

Обновлено в 05:04
Происшествия

Появилось видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Обновлено в 02:46
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Здоровье

Полсотни операций с ультразвуковым скальпелем провели в Подольске

Порядка пятидесяти операций с использованием нового ультразвукового скальпеля «Гармоник» уже провели врачи Подольского роддома, сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 04:20
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Южно-корейский концерн KIA начал тестировать внедорожник Sorento обновленной генерации.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Обновлено в 01:44
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.
Обновлено в 01:00
Культура

Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»

На что актриса заявила, что "всё может случиться", поскольку и остальные "мальчики и девочки" вроде как тоже готовы дать согласие.
Обновлено в 04:55
Политика

В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО

Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Более 100 новых пешеходных переходов появятся в Москве в 2019 году

Обновлено в 04:57
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей

Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Россия построит 76 истребителей Су-57

Обновлено в 05:30
Авто

Haval объявил цену на новый кроссовер F7

Полный прайс-лист кроссовера F7 появится в ближайшее время, а пока обнародован ценник базового исполнения Comfort для моноприводной версии с турбомотором 1.5 (150 л.с. и 280 Н•м) и семиступенчатым преселективным «роботом» DCT.
Обновлено вчера в 11:25
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Политика

Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Политика

Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Брэд Питт прогулялся по Венеции с новой подругой

Голливудский актер Брэд Питт прогулялся по Венеции в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 03:06
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Экономика

«Тинькофф» предложит россиянам вкладывать деньги в его биржевые фонды

«Пользователи «Тинькофф инвестиций» смогут контролировать все процессы самостоятельно, без визита в офис, участия агентов и других лишних сложных процедур, связанных с покупкой и продажей биржевых фондов», – отметил Хьюз.
Обновлено в 04:33
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Политика

Папа Римский встретится с Путиным

Обновлено в 04:12
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