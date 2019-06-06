Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52

Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

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