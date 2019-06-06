Экономика

Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52

30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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с чего всё началось

Кудрин: экономика России в ближайшие годы будет расти темпами не выше 2%

Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС02:44

Подробнее о событии

Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

РИА Новости03:58

Кудрин считает вероятной рецессию в экономике РФ в одном из кварталов 2019 года

ТАСС04:46

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Интерфакс04:25

Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Lenta.ru04:16

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

RT на русском04:35
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов принимает поздравления с днем рождения в больнице

Обновлено в 04:19
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Политика

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Хоккей

Сушинский может уйти с поста президента ХК «Авангард»

Сушинский и Хацей выписали себе премии по 10 млн рублей без ведома председателя совета директоров клуба Александра Крылова.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР

Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено в 04:04
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Происшествия

В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата

Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Политика

Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса

На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Иваново автомобиль врезался в жилой дом

Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

На «Дмитровской» вновь пассажир упал под поезд метро

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что второй за три дня пассажир упал под поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Обновлено в 06:59
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Экономика

В Подмосковье появится новый завод по производству сыров

Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала».
Обновлено в 02:59
Транспорт

Uber запускает вертолетные перевозки в Нью-Йорке

Фото: iStock Uber через месяц запускает в Нью-Йорке сервис вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter между Манхэттеном и аэропортом имени Кеннеди.
Обновлено в 07:05
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Транспорт

К 2027 году московское метро может вырасти в два раза

В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:15
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
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