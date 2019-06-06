Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52
30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС02:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Политика
Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Хоккей
Сушинский может уйти с поста президента ХК «Авангард»
Сушинский и Хацей выписали себе премии по 10 млн рублей без ведома председателя совета директоров клуба Александра Крылова.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера
СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата
Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Политика
Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса
На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На «Дмитровской» вновь пассажир упал под поезд метро
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что второй за три дня пассажир упал под поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Обновлено в 06:59
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением
Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Экономика
В Подмосковье появится новый завод по производству сыров
Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»
Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала».
Обновлено в 02:59
Транспорт
Uber запускает вертолетные перевозки в Нью-Йорке
Фото: iStock Uber через месяц запускает в Нью-Йорке сервис вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter между Манхэттеном и аэропортом имени Кеннеди.
Обновлено в 07:05
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Транспорт
К 2027 году московское метро может вырасти в два раза
В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:15
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32