Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52
30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Экономика
Закрывшихся в России компаний стало вдвое больше открывшихся
Число закрывшихся в 2018 году российских компаний вдвое превысило количество открывшихся.
Обновлено в 08:19
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Авто
BMW начала продажи нового BMW 2-Series
Баварский автопроизводитель объявил цены и комплектации на новый BMW 2-Series для рынка Поднебесной.
Обновлено в 05:05
Политика
ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 17:47
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия
Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:19
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 15:10
Политика
Путин назвал плюсы ядерного оружия
Обновлено в 12:00
Баскетбол
Дюрант не сыграет в четвертом матче финальной серии
30-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, восстанавливающийся от разрыва икроножной мышцы правой ноги, не сыграет в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Торонто Рэпторс», который стартует в 04:00 в субботу 8-го июня, сообщил в твиттере журналист The Athletic Энтони Слейтер.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась с фанатами фотографией своей дочери
Певица Нюша порадовала поклонников фотографией своей подросшей дочери.
Обновлено в 16:05
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Политика
Премьер Словакии выразил Путину уважение к героизму советских воинов
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна не намерена переписывать историю Второй Мировой войны.
Обновлено в 12:25
Футбол
РПЛ создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 команд
Российская Премьер-лига создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 команд. Об этом заявил президент организации Сергей Прядкин.
Обновлено в 08:15
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Общество
Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей
По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.
Обновлено в 18:06
Общество
Более 85% водоемов Европы признаны чистыми и пригодными для купания
По данным Еврокомиссии и Европейского агентства по окружающей среде (EEA), под контролем находятся 21,83 тыс. водоемов, 95,4% из которых соответствуют минимальным требованиям по качеству воды.
Обновлено в 11:44
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Политика
Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов
По словам девушки, гомосексуализм противоречит «природе» и «любой религии». Позже Пескова написала, что ответила «не подумав» и извинилась.
Обновлено в 17:33
Происшествия
ФСБ сообщила о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ сообщили о задержаниях лидеров и участников организации «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Игры
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19