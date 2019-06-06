Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52

Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Шоу-бизнес Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы Бывшая помощница актрисы Ксения Рубцова обвиняла Софию Шегельман в незаконном обогащении, но родственнице звезды советского кино удалось доказать свою невиновность.

Политика Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке Политика нынешней администрации США является «главным возмутителем спокойствия на энергорынке».

Шоу-бизнес Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.

Политика Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.

Общество ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже В Поднебесной начались продажи рестайлингового Mitsubishi Pajero 2020 модельного года со стартовым ценником от 349 800 юаней (почти 3,3 млн в переводе на рубли).

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Политика Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке Путин и Си Цзиньпин первыми увидели двух больших панд в Московском зоопарке.

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.

Политика Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока» Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

Энергетика Сечин назвал объем мировых запасов нефти и газа, попавших под санкции Около трети мировых запасов нефти и газа подверглись односторонним ограничениям из-за санкций против Ирана, Венесуэлы и России.

Происшествия В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Общество Сергей Дугин уволил своего заместителя, который может стать фигурантом уголовного дела 6 июня замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности.

Экономика РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.

Шоу-бизнес Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.