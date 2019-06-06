Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52
30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС02:44
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