Экономика

Кудрин рассказал о росте экономики РоссииiReactor 02:49

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны. По его словам, в ближайшие годы показатель роста составит 2% или ниже.
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Экономика-2019: куда утянет нефть и спасет ли малый бизнес ВВП

REGNUM09:42

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы

RT на русском03:17

Кудрин: экономика России в ближайшие годы будет расти темпами не выше 2%

ТАСС02:44

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Интерфакс02:51

Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Lenta.ru04:16
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Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Происшествия

Депутата от КПРФ Илью Кузьмина арестовали

Депутата Заксобрания Пермского края от партии КПРФ Илью Кузьмина арестовали до 25 июля, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Обновлено в 09:55
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефть

Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.
Обновлено в 09:10
Энергетика

Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»

У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Красная помада под санкциями. 5 средств, о которых лучше забыть летом

Какой крем для лица лучше всего использовать в жару, чем заменить плотную помаду летом и почему не стоит пользоваться средствами с альфа и бета-кислотами в период активного солнца, рассказывает врач-дерматолог, косметолог Зоя Евсюкова.
Обновлено в 05:41
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

В Петербурге появится новый перинатальный центр

Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Космос

Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики

Обновлено в 03:35
Футбол

Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин назвал условие снятия санкций с ЕС

«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Наука

Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»

Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Космос

Кислород в космосе может возникать естественным путем

В Космосе кислород может возникать в молекулярной форме из-за расщепления молекул диоксида углерода CO2 на атом углерода С и молекулу чистого кислорода O2.
Обновлено вчера в 11:35
Музыка

Ален Делон записал новую песню о любви

Французский актер Ален Делон записал на студии Studio Saint Germain в Париже письмо под музыку.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие

В США испытали электромагнитную пушку

Обновлено вчера в 22:33
Футбол

«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:09
Авто

В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено вчера в 08:40
Кино

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Здоровье

Более 150 инфицированных клещей обнаружили в Нижегородской области

По ситуации на 6 июня 2019 года в Нижегородской области было исследовано порядка 5 тыс. клещей.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили новый сериал от HBO «Чернобыль»

Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС в полной мере оценили новый популярный американо-британский сериал от телеканала HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 23:54
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