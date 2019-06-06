Экономика
Кудрин рассказал о росте экономики РоссииiReactor 02:49
Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны. По его словам, в ближайшие годы показатель роста составит 2% или ниже.
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Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Происшествия
Депутата от КПРФ Илью Кузьмина арестовали
Депутата Заксобрания Пермского края от партии КПРФ Илью Кузьмина арестовали до 25 июля, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Обновлено в 09:55
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Энергетика
Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефть
Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.
Обновлено в 09:10
Энергетика
Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»
У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Авто
В мае российский авторынок упал на 7%
Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Красная помада под санкциями. 5 средств, о которых лучше забыть летом
Какой крем для лица лучше всего использовать в жару, чем заменить плотную помаду летом и почему не стоит пользоваться средствами с альфа и бета-кислотами в период активного солнца, рассказывает врач-дерматолог, косметолог Зоя Евсюкова.
Обновлено в 05:41
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В Петербурге появится новый перинатальный центр
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Обновлено в 03:35
Футбол
Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован
«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин назвал условие снятия санкций с ЕС
«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Наука
Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика
Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Космос
Кислород в космосе может возникать естественным путем
В Космосе кислород может возникать в молекулярной форме из-за расщепления молекул диоксида углерода CO2 на атом углерода С и молекулу чистого кислорода O2.
Обновлено вчера в 11:35
Музыка
Ален Делон записал новую песню о любви
Французский актер Ален Делон записал на студии Studio Saint Germain в Париже письмо под музыку.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
В США испытали электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:09
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено вчера в 08:40
Кино
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Более 150 инфицированных клещей обнаружили в Нижегородской области
По ситуации на 6 июня 2019 года в Нижегородской области было исследовано порядка 5 тыс. клещей.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили новый сериал от HBO «Чернобыль»
Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС в полной мере оценили новый популярный американо-британский сериал от телеканала HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 23:54