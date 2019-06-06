Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52
30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала фото дочери
Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной
Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Станция метро «Варшавская» изменит график работы
Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок
Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России
Обновлено в 03:04
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Общество
Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей
По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - говорится на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 01:33
Футбол
Конте: «Я должен очень много работать. Это в моем ДНК»
В течение восьми сезонов «Интер» не мог бороться за первое место. Клуб хочет изменить эту ситуацию.
Обновлено в 03:45
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Обновлено в 03:32