Экономика

Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52

30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин предрек российской экономике слабый рост

Lenta.ru03:51

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы

RT на русском03:17

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

РИА Новости03:58

Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Интерфакс02:51

Кудрин считает вероятным рецессию в экономике РФ в каком-то из кварталов 2019 года

ТАСС04:00
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Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Обновлено вчера в 01:51
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала фото дочери

Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной

Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении

Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика

Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России

Обновлено в 03:04
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Общество

Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей

По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - говорится на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 01:33
Общество

Жителей Московского региона ожидает жара, которая бывает раз в 23 года

Обновлено в 02:21
Футбол

Конте: «Я должен очень много работать. Это в моем ДНК»

В течение восьми сезонов «Интер» не мог бороться за первое место. Клуб хочет изменить эту ситуацию.
Обновлено в 03:45
Политика

Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео

Обновлено в 03:32
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