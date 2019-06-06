Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Технологии
«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС
Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Игры
Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет
Обновлено в 09:19
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Кино
Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Экономика
Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»
Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта.
Обновлено в 09:36
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Общество
Девяти VPN в РФ грозит блокировка
Роскомнадзор 27 марта направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.
Обновлено в 08:29
Энергетика
«Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти
«Все частные пункты приема нефти надо отдать в операторство "Транснефти"»,— заявил господин Токарев изданию РБК.
Обновлено в 10:30
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол
Сборная России вылетела в Саранск на игру с Сан-Марино
Сборная России по футболу в четверг отправилась в Саранск на отборочный матч чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Что случилось с Александром Панкратовым-Черным и в каком состоянии актер сейчас
Рассказываем, что известно о состоянии артиста на данный момент
Обновлено в 07:07
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Теннис
Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Румынская теннисистка Симона Халеп потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 17-летней американки Аманды Анисимовой.
Обновлено в 07:34
Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29