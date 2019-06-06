Экономика

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин на ПМЭФ поставил диагноз российской экономике

Поребрик.Медиа05:44

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы

RT на русском03:17

Председатель Счетной палаты РФ: У Петербурга огромный потенциал

Город+12:56

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Интерфакс02:51

Кудрин: экономика России в ближайшие годы будет расти темпами не выше 2%

ТАСС02:44
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Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Здоровье

Женщина пролила духи и осталась без ноги

Обновлено в 13:42
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом

Обновлено в 12:40
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Кино

Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Кино

Бекмамбетов снимет сериал о бизнесе россиян в Интернете

Обновлено в 13:45
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Делегация Общественного совета при Минобороны России совершает рабочий визит на Балтийский флот

В первый рабочий день члены Общественного совета проведут встречу с представителями командования Балтийского флота и посетят мотострелковое соединение армейского корпуса флота в Калининграде.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию

Обновлено в 17:54
Здоровье

Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения

Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Обновлено в 09:30
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Энергетика

Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
Обновлено в 15:54
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