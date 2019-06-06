Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Женщина пролила духи и осталась без ноги
Обновлено в 13:42
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом
Обновлено в 12:40
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Кино
Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Кино
Бекмамбетов снимет сериал о бизнесе россиян в Интернете
Обновлено в 13:45
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Делегация Общественного совета при Минобороны России совершает рабочий визит на Балтийский флот
В первый рабочий день члены Общественного совета проведут встречу с представителями командования Балтийского флота и посетят мотострелковое соединение армейского корпуса флота в Калининграде.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Обновлено в 03:22
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Здоровье
Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Обновлено в 09:30
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Энергетика
Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
Обновлено в 15:54