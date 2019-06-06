Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
Захарова указала на несоответствие внешней политики США их принципам
Соединённые Штаты уничтожают собственную идеологию, вмешиваясь в дела других стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT, комментируя политику США в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 11:34
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено в 11:32
Кино
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина
Проститься с Никитой пришли около 300 человек: из поискового отряда «Эскадрон», 24-ой Новосибирской и 22-ой Ростовской дивизий, из кадетского училища и еще несколько десятков военных.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера
Обновлено в 11:56
Экономика
Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров
РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Сербский доброволец в ДНР рассказал о трусости иностранных наемников из ВСУ
Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.
Обновлено в 08:20
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Технологии
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Игры
E3 2019: сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall рассказывает о столкновении двух культур
Обновлено в 11:48
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Авто
Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39