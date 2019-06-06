Экономика

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Председатель Счетной палаты РФ: У Петербурга огромный потенциал

Город+12:56

Кудрин: экономика России в ближайшие годы будет расти темпами не выше 2%

ТАСС02:44

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы

RT на русском03:17

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Интерфакс02:51

Кудрин на ПМЭФ поставил диагноз российской экономике

Поребрик.Медиа05:44
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Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Политика

Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram

Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Путин встречается с Саркози, аль-Фалихом и инвесторами

Президент России Владимир Путин в первый день международного экономического форума в Санкт-Петербурге, 6 июня, проведет встречу с российскими и иностранными инвесторами, передает корреспондент "Газеты.Ru", который ознакомился со списком приглашенных.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию

Обновлено в 17:54
Происшествия

В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным

На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Политика

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Технологии

Проект Vostok запустил основную сеть закрытой блокчейн-платформы

На полях престижного форума представители российского проекта Vostok запустили основную сеть одноименной закрытой блокчейн-платформы.
Обновлено в 14:41
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Спорт

Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество

Россия расширила список сильнодействующих веществ

Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Путешествия

Цена вопроса

В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество

В Нефтегорске разработают проект планировки микрорайона Е

По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.
Обновлено в 16:35
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