Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Политика
Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram
Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин встречается с Саркози, аль-Фалихом и инвесторами
Президент России Владимир Путин в первый день международного экономического форума в Санкт-Петербурге, 6 июня, проведет встречу с российскими и иностранными инвесторами, передает корреспондент "Газеты.Ru", который ознакомился со списком приглашенных.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным
На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Политика
Пушков сообщил об окончании «изоляции» России
На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Экономика
На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Технологии
Проект Vostok запустил основную сеть закрытой блокчейн-платформы
На полях престижного форума представители российского проекта Vostok запустили основную сеть одноименной закрытой блокчейн-платформы.
Обновлено в 14:41
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 15:10
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Путешествия
Цена вопроса
В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество
В Нефтегорске разработают проект планировки микрорайона Е
По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.
Обновлено в 16:35