Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрываРБК 12:42

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности. Во вторник Кудрин заявил журналистам, что не прогнозировал никаких протестов.

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

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