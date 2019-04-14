Экономика

Кудрин объяснил сокращение иностранных инвестиций в РоссиюRambler News Service вчера в 09:53

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в этом году можно связать с делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Алексей Кудрин
Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения. Я приветствую решение о домашнем аресте, я против того, чтобы бизнес до суда арестовывали.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости вчера в 09:22

Подробнее о событии

Кудрин оценил влияние дела Калви на бизнес

News.ruвчера в 10:35

Кудрин прокомментировал освобождение из СИЗО основателя фонда Baring Vostok

Говорит Москвавчера в 10:58

Кудрин усомнился, что смягчение меры пресечения Калви изменит настороженность бизнеса

Интерфаксвчера в 10:18

Кудрин: снижение инвестиций в Россию можно лишь отчасти объяснить делом Калви

Вести.Ruвчера в 09:39

Кудрин: настороженность бизнеса после перевода Калви под домашний арест не исчезла

ТАССвчера в 09:23

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

РИА Новостивчера в 09:22

Кудрин развеял заблуждение насчет пользы освобождения Калви

Московский Комсомолецвчера в 10:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:08, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено вчера в 21:21
Гаджеты

Huawei рассчитывает в этом году отгрузить 250 млн смартфонов

Выступая на церемонии открытия, Чжу Пин (Zhu Ping), вице-президент Huawei, сказал, что в 2018 году поставки смартфонов Huawei по всему миру превысили 200 миллионов единиц.
Обновлено в 00:40
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Благоустройство набережной реки Миасс в Челябинске начнут в этом году

Обновлено в 00:03
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Наука

Ученые опровергли миф о женщинах Древнего Египта

Специалисты из Альбертского университета в Канаде смогли опровергнуть популярный миф о жительницах Древнего Египта.
Обновлено в 00:58
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

В Екатеринбурге подростка придавило упавшими футбольными воротами

Обновлено в 01:21
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

Обновлено вчера в 22:10
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Теннис

Дьяченко поднялась на 20 позиций в Чемпионской гонке WTA

Обновлено в 02:01
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Наука

Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов

Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено 12 апреля в 06:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Кино

Телеканал HBO начал показ восьмого сезона «Игры престолов»

В Соединенных Штатах стартовал показ финального, восьмого сезона фэнтезийного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Обновлено вчера в 19:52
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Новосибирский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Новосибирский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца, об этом сообщается на странице Алексея Полякова в Instagram.
Обновлено в 00:00
Общество

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон

«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено 13 апреля в 14:44
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

В каждой из компаний ВЭБ.РФ готовится выкупить от 30 до 49%.
Обновлено вчера в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное