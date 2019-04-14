Экономика
Кудрин объяснил сокращение иностранных инвестиций в РоссиюRambler News Service вчера в 09:53
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в этом году можно связать с делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения. Я приветствую решение о домашнем аресте, я против того, чтобы бизнес до суда арестовывали.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости вчера в 09:22
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Кудрин прокомментировал освобождение из СИЗО основателя фонда Baring Vostok
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