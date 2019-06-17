Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедностиРИА Новости 09:40

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет. Ранее телеведущий Владимир Познер задал вопрос политику, есть ли риски протестов россиян из-за возможного ухудшения их финансового положения. Кудрин ответил, что испытывает беспокойство по этому поводу.

Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности

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