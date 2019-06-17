Экономика
Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедностиРИА Новости 09:40
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет. Ранее телеведущий Владимир Познер задал вопрос политику, есть ли риски протестов россиян из-за возможного ухудшения их финансового положения. Кудрин ответил, что испытывает беспокойство по этому поводу.
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В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может уехать в Китай.
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Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
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