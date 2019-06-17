Экономика

Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедностиРИА Новости 09:40

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет. Ранее телеведущий Владимир Познер задал вопрос политику, есть ли риски протестов россиян из-за возможного ухудшения их финансового положения. Кудрин ответил, что испытывает беспокойство по этому поводу.
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Кудрин объяснил свои слова о возможности «социального взрыва» в России

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Программа Аллы Пугачевой в столице Беларуси тоже будет называться "P. S.". Но не исключено, что к ноябрю в ней появятся уже и новые песни.
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Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
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В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
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В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
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