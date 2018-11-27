с чего всё началось

Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы в общем-то попали в серьезную такую застойную яму.

Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Не помогает набрать темпы роста даже повысившаяся после кризиса цена на нефть. Президент РФ ранее поставил задачу выйти на темпы роста выше среднемировых.

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