Финансы

Кудрин обеспокоен ростом российского госдолгаСаминвестор 00:54

14 апреля 2019 года председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил обеспокоенность по поводу запланированного в текущем году прироста российского государственного долга. По его мнению, такое увеличение госдолга посильно для экономики, но приведёт к росту его стоимости.
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Кудрин обеспокоен ростом российского госдолга

Саминвестор00:54

Алексей Кудрин считает, что увеличение госдолга РФ усилит нагрузку на бюджет страны

Единый банквчера в 18:25

Кудрин обеспокоен ростом госдолга России

ФедералПрессвчера в 10:08

Кудрин выразил обеспокоенность запланированным ростом внутреннего госдолга

Аргументы и Фактывчера в 10:13

Алексей Кудрин оценил ситуацию с госдолгом России

Экономика сегоднявчера в 09:33

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РИА Новостивчера в 09:18

Счетную палату беспокоит запланированный прирост внутреннего долга России в 2019 году

ТАССвчера в 09:16
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Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Баскетбол

«Лейкерс» проведут собеседования с Джувэном Ховардом и Монти Уильямсом

Согласно сообщениям Эдриана Воджнаровски и Рамоны Шелбурн, «Лейкерс» планируют на этой неделе провести собеседования с двумя кандидатами на пост главного тренера – Джувэном Ховардом и Монти Уильямсом.
Обновлено в 01:17
Политика

Володин назвал пение Порошенко капитуляцией

Обновлено вчера в 16:30
Общество

Синоптики рассказали, когда в Ростовской области перестанут лить дожди

В среду, 17 апреля, дожди прекратятся ближе к вечеру.
Обновлено в 00:15
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца

Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Международная платежная система Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина, говорится в пресс-релизе Visa.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено вчера в 23:16
Общество

Ольга Сокольская: Комфортная среда

Далеко не будем ходить, а рассмотрим хорошую практику в таком вопросе соседнего региона, а именно Пензенской области, где было воссозданы объектов историко-культурного наследия этого региона, например, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" и усадьба "Апалиха".
Обновлено в 01:10
Космос

Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео

В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Названа причина, почему С-400 не выстрелил в Сирии

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, в своём интервью «Царьград», назвал ключевую причину того, почему Россия не использует свои комплексы С-400 для поражения израильских ракет и самолётов.
Обновлено в 01:54
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Космос

Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС

Обновлено в 01:23
Происшествия

Подростка застрелили из проезжающего автомобиля в Мордовии

Предположительно, юношу застрелили из проезжавшей машины, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:07
Наука

Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C

Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01
Наука

Специалисты рассказали, насколько полезен сыр

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено 13 апреля в 10:05
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В одном из районов Карелии уже восемь месяцев нет стоматолога

"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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