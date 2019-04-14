Финансы
Кудрин обеспокоен ростом госдолга РоссииРИА Новости 09:18
Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 08:22
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Спорт
Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" победил уфимский "Урал" в ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу.
Обновлено в 09:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Протаранивший машину посла Украины в Лондоне признан психически больным
Злоумышленник протаранил несколько автомобилей около украинского посольства и пытался совершить наезд на полицейских.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Здоровье
В Татарстане зарегистрировано 7 случаев заболевания туберкулезом
По статистике по Кукморскому району в 2018 году зарегистрировано 7 случаев заболевания туберкулезом, в 2017 году - 9 случаев, в 2016 году – 5 случаев.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Президент Ирака заявил о применении Саддамом химоружия против курдов
В пресс-службе иракского президента заявили, что «доказательством может являться» массовое захоронение курдов в иракской пустыне.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ
Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:45
Футбол
Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончании матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Авто
На продажу выставлен фургон хиппи из 70-х годов
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Лучший бомбардир «Шинника» интересен клубу из Чехии, но может оказаться в РПЛ
По информации из источников, близких к руководству «Шинника», летом лучший бомбардир волжан отправится на сбор с клубом РПЛ.
Обновлено в 10:36
Футбол
Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет
Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками
Риту Дакоту заподозрили в пристрастии к наркотикам. Поводом стала фотография, опубликованная певицей в Instagram.
Обновлено в 07:22