Финансы

Кудрин обеспокоен ростом госдолга РоссииРИА Новости 09:18

Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин выразил обеспокоенность запланированным ростом внутреннего госдолга

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Кудрин обеспокоен ростом госдолга России

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Счетную палату беспокоит запланированный прирост внутреннего долга России в 2019 году

ТАСС09:16
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Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
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Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
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Спорт

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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Злоумышленник протаранил несколько автомобилей около украинского посольства и пытался совершить наезд на полицейских.
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Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
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По статистике по Кукморскому району в 2018 году зарегистрировано 7 случаев заболевания туберкулезом, в 2017 году - 9 случаев, в 2016 году – 5 случаев.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

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Армия и оружие

Президент Ирака заявил о применении Саддамом химоружия против курдов

В пресс-службе иракского президента заявили, что «доказательством может являться» массовое захоронение курдов в иракской пустыне.
Обновлено в 09:18
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«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги.
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Футбол

Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончании матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».
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Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
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Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
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Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
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На продажу выставлен фургон хиппи из 70-х годов

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Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

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Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
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По информации из источников, близких к руководству «Шинника», летом лучший бомбардир волжан отправится на сбор с клубом РПЛ.
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Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет

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Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками

Риту Дакоту заподозрили в пристрастии к наркотикам. Поводом стала фотография, опубликованная певицей в Instagram.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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