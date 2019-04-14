Финансы
Кудрин обеспокоен ростом госдолга РоссииРИА Новости 09:18
Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Обновлено в 10:56
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Общество
Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури
В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Общество
Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля
Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подряд
Голландский "Витесс", возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, сыграл вничью с "Утрехтом".
Обновлено в 12:39
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Умер участник UFO Пол Рэймонд
Рэймонд был действующим участником UFO, его последний концерт с группой состоялся 5 апреля на лондонском O2 Forum в рамках тура в честь 50-летия коллектива.
Обновлено в 05:24
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Экономика
C гендиректора сети «Я любимый» спросят за долги
В апреле 2018 года действовало 26 супермаркетов «Я любимый».
Обновлено в 19:08
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
Интернет-пользователи проиграли в лотерею
В рунете новая схема мошенничества Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.
Обновлено в 19:08
Культура
Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой
Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Здоровье
5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга
Аневризма головного мозга имеется у почти 3% россиян.
Обновлено в 14:51
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Технологии
Видео: фанаты No Man’s Sky составили карту черных дыр для перемещений
Поклонники процедурно-генерируемого мира игры No Man's Sky нашли себе новую забаву, они стали составлять карту черных дыр.
Обновлено в 13:01
Транспорт
«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах
Обновлено в 18:43
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото
Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье
Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Экономика
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд столицы принял к производству иск МТС-банка к ООО "Дельфин" и бизнесмену Борису Зингаревичу.
Обновлено в 19:08
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно вставать по утрам
Обновлено в 08:26
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08