Финансы
Кудрин обеспокоен ростом госдолга РоссииРИА Новости 09:18
Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Политика
Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Политика
Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома
Обновлено в 09:55
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04
Общество
В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Нижнекамске из окна выпал двухлетний мальчик, он находится в коме
Двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже дома в Нижнекамске, он находится в коме в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в субботу в детской городской больнице Нижнекамска, куда был госпитализирован ребёнок.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Охранники «Пятерочки» избили покупателя на юго-востоке Москвы
Охранники супермаркета избили покупателя в столичном районе Текстильщики, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:10
Политика
Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Экономика
Кудрин оценил влияние дела Калви на бизнес
Смягчение меры пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, которого перевели под домашний арест, является верным шагом, однако он не окажет существенного влияния на бизнес, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Обновлено в 11:31
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Авто
IIHS и EuroNCAP назвали самые безопасные модели BMW
Обновлено в 03:14
Космос
В остановке бурения InSight обвинили слипшиеся песчинки
Инженеры миссии InSight пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой из дюрикраста толщиной около двадцати сантиметров, который состоит из слипшихся песчинок.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Гороскоп на неделю 15-21 апреля: новая цель Овнов, перемены Близнецов и творчество Рыб
Могут произойти необычные перемены на работе и во взаимоотношениях с близкими.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд Нальчика оставил на два месяца в СИЗО лидеров протестов Ингушетии
Нальчикский городской суд в воскресенье 14 апреля рассматривает требования следствия об аресте лидеров протестов в Ингушетии.
Обновлено в 12:18
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ
Обновлено в 11:21