Кудрин обеспокоен ростом госдолга РоссииРИА Новости 09:18

Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Политика Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.

Политика Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс» Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».

Общество В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Происшествия В Нижнекамске из окна выпал двухлетний мальчик, он находится в коме Двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже дома в Нижнекамске, он находится в коме в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в субботу в детской городской больнице Нижнекамска, куда был госпитализирован ребёнок.

Происшествия Охранники «Пятерочки» избили покупателя на юго-востоке Москвы Охранники супермаркета избили покупателя в столичном районе Текстильщики, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Политика Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экономика Кудрин оценил влияние дела Калви на бизнес Смягчение меры пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, которого перевели под домашний арест, является верным шагом, однако он не окажет существенного влияния на бизнес, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Культура Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Общество ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Космос В остановке бурения InSight обвинили слипшиеся песчинки Инженеры миссии InSight пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой из дюрикраста толщиной около двадцати сантиметров, который состоит из слипшихся песчинок.

Происшествия Суд Нальчика оставил на два месяца в СИЗО лидеров протестов Ингушетии Нальчикский городской суд в воскресенье 14 апреля рассматривает требования следствия об аресте лидеров протестов в Ингушетии.