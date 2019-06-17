Экономика

Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»РИА Новости 15:10

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Так он ответил на вопрос Владимира Познера, который взял у политика интервью в программе "Познер" на Первом канале.
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Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

Газета.Ru16:15

Кудрин не исключил «социального взрыва» в России

РИА Новости17:59

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Кудрин привёл Великобританию в пример российским властям

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Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

РБК14:00

«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»

Фонтанка.Ру11:01

Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

ТАСС10:39
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Экономика

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Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
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В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
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СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
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Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено в 19:15
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
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В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге

Обновлено в 21:17
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Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено в 20:05
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Общество

Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено в 21:07
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

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Обновлено в 21:09
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Политика

В ДНР установили личности причастных к убийству Александра Захарченко

В сюжете программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия» прозвучали имена лиц, которые причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, более известного как «Моторола».
Обновлено вчера в 17:29
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Испании усилят охрану туристов на лето

Правоохранительные органы Испании намерены разместить около 40 тысяч сотрудников в популярных среди туристов местах для предотвращения возможных терактов, сообщает газета Razon со ссылкой на документ секретариата по вопросам безопасности МВД.
Обновлено в 21:12
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
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Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
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Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
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Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
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