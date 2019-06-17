Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедностиГазета.Ru 16:15
Кудрин считает, что "бедность в стране стала позором". Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%. Особенно это заметно на фоне ситуации в соседних странах, уточняет агентство.
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