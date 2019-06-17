Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедностиГазета.Ru 16:15

Кудрин считает, что "бедность в стране стала позором". Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%. Особенно это заметно на фоне ситуации в соседних странах, уточняет агентство.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Экономика России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.

Происшествия «Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова» Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

Здоровье Названы регионы с самой высокой распространенностью рака Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

Армия и оружие Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.

Политика Михаил Бабич сменил должность, но сохранил Белоруссию Каковы возможности Бабича в новой должности Политологи отмечают, что новая позиция Бабича политически слабее предыдущих, поскольку вместе с должностью посла он занимал и пост спецпредставителя президента по вопросам взаимодействия с Белоруссией, и считают ее временным назначением для решения актуальных задач в двусторонних отношениях.

Происшествия Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Происшествия Бастрыкин заинтересовался перебоями с льготными лекарствами Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Здоровье Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.

Происшествия В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

Политика Главу Дагестана экстренно госпитализировали в Москве В Москве в ночь на 17 июня медики срочно госпитализировали действующего главу Дагестана 69-летнего Владимира Васильева.

Экономика Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.

Экономика Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.

Шоу-бизнес Цветаева впервые показала новорожденного сына 37-летняя Анастасия Цветаева перестала скрывать личико новорожденного сынишки. В последних числах мая актриса в третий раз стала мамой.

Футбол «Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии "Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.

Авто Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

Политика Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".