Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедностиКоммерсантъ 14:11

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
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