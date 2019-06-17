Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедностиКоммерсантъ 14:11

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.

Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности

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