Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедностиКоммерсантъ 14:11
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.
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Обновлено в 14:40
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Как сообщил ранее «Комиинформ», в Сыктывкаре, из республиканской клинической больницы выписан пациент, которому ранее впервые в истории республики провели уникальную операцию 30-летнему пациенту с диагнозом окклюзионная гидроцефалия головного мозга (это тяжелый и очень опасный недуг).
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На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
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