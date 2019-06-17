Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедностиГазета.Ru 01:03
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
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«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»
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