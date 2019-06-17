Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедностиГазета.Ru 01:03

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
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Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:39, Вашингтон
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