Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Происшествия
При землетрясении в Японии пострадали более 20 человек
Вечером 18 июня в Японском море рядом с префектурой Ямагата произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Технологии
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки
Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено вчера в 15:39
Спорт
Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.
Обновлено вчера в 22:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
В Приморье на форуме «Армия-2019» покажут новейший корвет «Громкий»
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
Chery готовит второй премиальный кроссовер бренда Exeed
По предварительным данным, новинка будет построена на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» выключили свет
Обновлено в 01:50
Общество
За четырехдневную рабочую неделю проголосовали новосибирцы
87% опрошенных новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю, 11% проголосовали против.
Обновлено в 01:37
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57