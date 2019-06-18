Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Политика
Власти Чечни в ромашки не играют – Даудов о пограничном вопросе
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Космос
Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции
Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено в 02:59
Политика
Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом
С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:47
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 19:30
Авто
Продажи автомобилей в Европе в мае прекратили падение
Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), авторынок стабилизировался после восьми месяцев падения, причем наибольший вклад в этот результат внесли страны Центральной Европы, где зафиксирован рост спроса на 6,2%. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 935 тыс. 028 единиц (-2%).
Обновлено вчера в 03:45
Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезон
"Ростов" в официальном Твиттере представил форму на сезон-2018/19.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Енисей» арендовал Ломакина у «Урала»
Обновлено в 03:37
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа
Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.
Обновлено в 03:42
Общество
«Кококо» Матильды Шнуровой попал в список лучших ресторанов мира
Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей
Обновлено в 03:22