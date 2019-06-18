Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин назвал сверхострую проблему России

Lenta.ruвчера в 16:54

Кудрин назвал актуальную проблему России

News.ruвчера в 22:40

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Газета.Ruвчера в 19:31

Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России

Комсомольская правдавчера в 18:30

Кудрин назвал сверхострую для России проблему

REGNUM00:55

Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

РИА Новостивчера в 16:28

Кудрин назвал позорным уровень бедности в России

Daily Storm17 июня в 22:07
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Политика

Власти Чечни в ромашки не играют – Даудов о пограничном вопросе

Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Космос

Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции

Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено в 02:59
Политика

Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом

С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:47
Экономика

Россияне стали покупать водку в малой таре

Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле

Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Транспорт

Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Второго похитителя 6-летнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде

Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

Обновлено в 03:33
Авто

Продажи автомобилей в Европе в мае прекратили падение

Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), авторынок стабилизировался после восьми месяцев падения, причем наибольший вклад в этот результат внесли страны Центральной Европы, где зафиксирован рост спроса на 6,2%. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 935 тыс. 028 единиц (-2%).
Обновлено вчера в 03:45
Футбол

«Ростов» представил форму на новый сезон

"Ростов" в официальном Твиттере представил форму на сезон-2018/19.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Енисей» арендовал Ломакина у «Урала»

Обновлено в 03:37
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Обновлено в 03:24
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа

Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.
Обновлено в 03:42
Общество

«Кококо» Матильды Шнуровой попал в список лучших ресторанов мира

Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.
Обновлено вчера в 14:57
Кино

Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

Обновлено в 03:30
Гаджеты

HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей

Обновлено в 03:22
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