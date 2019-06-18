Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

Космос Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Политика Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.

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Транспорт Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.

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Авто Продажи автомобилей в Европе в мае прекратили падение Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), авторынок стабилизировался после восьми месяцев падения, причем наибольший вклад в этот результат внесли страны Центральной Европы, где зафиксирован рост спроса на 6,2%. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 935 тыс. 028 единиц (-2%).

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Общество «Кококо» Матильды Шнуровой попал в список лучших ресторанов мира Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.