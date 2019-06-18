Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия
Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера
Обновлено в 02:21
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума
Импорт сливочного масла (39,7 тыс. т), сыров и творога (84,5 тыс. т) в 2019 году достиг максимума с тех пор, как в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
Обновлено в 01:49
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 03:24
Авто
BMW представила четырехдверное купе BMW 8-Series Gran Coupe
Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Небензя посоветовал ООН проверять источники информации по Сирии
Небензя потребовал от представителей стран в ООН, а также от самой ООН «использовать только проверенную информацию», так как у Москвы «давно вызывают большие вопросы источники сведений», которыми пользуются в том числе и специализированные агентства и организации.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Космос
ЕКА показало на видео плавление спутников в атмосфере Земли
ЕКА показало на захватывающем видео плавление спутников в процессе вхождения в атмосферу Земли.
Обновлено 17 июня в 18:00
Экономика
Аксаков считает, что криптовалюту Facebook не легализуют в России
"Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе - мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено", - заявил он.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Общество
«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо
Всего было проверено семь производителей эскимо: «Вологодский пломбир», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство».
Обновлено в 01:57
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Баскетбол
Плей-офф Единой лиги ВТБ могут сократить
Сергей Кущенко президент Единой лиги ВТБ поделился мыслями по поводу плей-офф, допуская возможность сокращения количества побед с трёх до двух.
Обновлено в 03:14
Политика
Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.
Обновлено в 01:16
Хоккей
«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту
"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36