Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин назвал сверхострую проблему России

Lenta.ruвчера в 16:54

Кудрин назвал актуальную проблему России

News.ruвчера в 22:40

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Газета.Ruвчера в 19:31

Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России

Комсомольская правдавчера в 18:30

Кудрин назвал сверхострую для России проблему

REGNUM00:55

Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

РИА Новостивчера в 16:28

Кудрин назвал позорным уровень бедности в России

Daily Storm17 июня в 22:07
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Обновлено вчера в 16:22
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метро

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Политика

Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Общество

Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Гаджеты

Анонс Samsung Galaxy Note 10 намечен на 7 августа

Обновлено в 02:11
Здоровье

Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару

Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400

В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Обновлено в 02:51
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Общество

Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено 17 июня в 09:08
Политика

В Чечне займутся подготовкой космонавтов

Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Космос

В СевГУ пройдёт «Космический урок»

«Космический урок» на базе СевГУ пройдёт в одиннадцатый раз.
Обновлено вчера в 13:27
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России

«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26

В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Финансы

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено 17 июня в 03:59
Армия и оружие

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Пошутившего над катастрофой SSJ капитана полиции уволили из МВД

Один из сотрудников полиции уволен, другой получил дисциплинарное взыскание, передаёт «Лента.ру». Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая.
Обновлено в 02:57
Футбол

Роберто Карлос высказался о ситуации с «Анжи»

Ранее Роберто Карлос рассказал о ситуации с «Анжи», лучших защитниках и бразильском менталитете.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера

Обновлено в 02:21
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Общество

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
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