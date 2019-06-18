Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Глава Счетной палаты назвал сверхострую проблему в России

VSE42 Новостивчера в 23:14

Кудрин назвал актуальную проблему России

News.ruвчера в 22:40

Кудрин о борьбе с бедностью в России, самые дорогие земли РФ, в церковь не пускают со своими свечками. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ruвчера в 12:00

Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России

Комсомольская правдавчера в 18:30

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Lenta.ruвчера в 16:54

Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

РИА Новостивчера в 16:28

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Газета.Ruвчера в 19:31
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Общество

Новый штраф ввели в России для любителей пикников

Напомним, что режим ЧС вводят при крупных природных пожарах. В это время людям запрещено посещать леса.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Здоровье

Жители Хабаровского края требуют отставки министра здравоохранения

Жители Хабаровского края уже неоднократно просят обратить внимание на медицинские проблемы главу региона Сергея Фургала.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье

Врачи больницы имени Сперанского получили всероссийскую премию «Призвание»

Всероссийскую премию «Призвание» получили восемь врачей детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Сперанского.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Технологии

Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»

Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

В Японии одобрили запрет на физическое наказание детей

Парламент Японии в среду одобрил законопроект, запрещающий родителям и другим опекунам применять физические наказания в отношении детей.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

В Москве сохранится 30-градусная жара

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

Обновлено вчера в 07:36
Наука

Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад

Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Шоу-бизнес

«Здесь не фан-клуб Степаненко»: Петросян ответил своим хейтерам

На дальнейшие дискуссии об экс-супруге комик заявил, что фан-клуб Степаненко находится «не здесь» — «вы ошиблись профилем».
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Следователи отпустили из СИЗО младшего сына хоккеиста Максима Соколова

Обновлено вчера в 09:23
Космос

След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Учитель объяснил снижение числа желающих получать высшее образование

В России количество желающих поступить в вузы снижается, потому что выпускники стремятся в колледжи, где могут получить компетенции, обеспечивающие перспективы работы и зарплату.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Меркель озвучила самое важное условие снятия всех санкций с России

Обновлено вчера в 09:16
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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