Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru 16:54

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кудрин назвал актуальную проблему России

News.ru22:40

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Газета.Ru19:31

Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России

Комсомольская правда18:30

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Lenta.ru16:54

Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

РИА Новости16:28

Кудрин о борьбе с бедностью в России, самые дорогие земли РФ, в церковь не пускают со своими свечками. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ru12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
Армия и оружие

Система нового поколения: конструктор рассказал о возможностях С-500

Обновлено в 21:40
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено в 15:47
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Обновлено в 08:39
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Авто

Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Гаджеты

Роскачество выбрало десять лучших смартфонов

Роскачество выбрало десять самых лучших смартфонов, все из которых в свободном доступе представлены на рынке.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов

Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
ЖКХ

Часть Благовещенска на двое суток останется без воды в начале июля

С 1 по 3 июля в Благовещенске будет остановлен водозабор "Северный".
Обновлено в 20:58
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске

Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Наиболее сильные подземные толчки зафиксированы на территории префектуры Ниигата.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Экономика

В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Общество

Путин подписал закон об упрощении кадастровых работ

Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный закон направлен на упрощение процедуры выполнения комплексных кадастровых работ.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество

Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область

Обновлено в 10:52
Политика

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное