Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииГазета.Ru 09:35
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблема бедности в России стала сверхострой. В своем Twitter Кудрин отметил, что считает недостаточными и "техническими" поправки в бюджет, предполагающие новые вливания в социальную сферу.
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