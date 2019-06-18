Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru 16:54
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:05, Вашингтон
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»
Обновлено в 13:48
Происшествия
Два частных дома загорелись в Новой Москве на площади 200 кв. м
"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в деревне Рязаново, где, по предварительной информации, происходит загорание двух частных домов", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:37
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц
Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.
Обновлено в 16:22
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Футбол
Дзюба провел тренировку по боксу и ММА
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал фото с тренировки по боксу и ММА.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Футбол
Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:11
Авто
Европейский авторынок в мае прекратил падение
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.
Обновлено в 04:58
Общество
Дети обратившейся к Путину по прямой линии Ирины Баракат получили гражданство России
7 июня 2018 года Баракат в ходе прямой линии попросила Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, потому что без него она не может пригласить в Петербург свою семью.
Обновлено в 14:55
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.
Обновлено в 15:14
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.
Обновлено в 14:49
Футбол
Жозе Моуринью: «Вижу себя скорее в сборной, чем в клубе»
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намекнул, что готов продолжить карьеру в сборной.
Обновлено в 15:49