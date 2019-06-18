Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество
В Марий Эл 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог по предмету, сократилось число высокобалльных работ, вместе с тем увеличилось количество выпускников республики, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку наивысший балл.
Обновлено в 10:21
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Здоровье
ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие
Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Политика
Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Волкер призвал Киев покупать оружие в США
Украинские власти должны начать приобретать летальное вооружение у Соединенных Штатов, приводят «Известия» слова спецпредставителя Госдепа Курта Волкера.
Обновлено в 03:56
Кино
Назван лучший исполнитель роли Бэтмена
Обновлено в 12:04
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика
Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»
Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Здоровье
«Люди не верят словам». В Пензе врачи «скорой» намерены выйти на пикет
Как сообщил корреспонденту РИА «Пенза» СМИ руководитель профсоюза «Действие» Павел Кузнецов, решение о проведении пикета связано с тем, что медицинские работники станции скорой помощи до сих пор не получили документально заверенных подтверждений о решении главного вопроса - финансового.
Обновлено в 05:50
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено в 03:31
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Обновлено в 11:56
Происшествия
На Урале загорелся склад в воинской части
Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Футбол
Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Происшествия
ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Политика
Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
Армия и оружие
Порядок присвоения звания старшего лейтенанта в России изменят
Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
Обновлено в 01:51
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00