Кудрин назвал сверхострую проблему РоссииLenta.ru вчера в 16:54

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Общество В Марий Эл 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог по предмету, сократилось число высокобалльных работ, вместе с тем увеличилось количество выпускников республики, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку наивысший балл.

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Здоровье ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.

Авто Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.

Политика Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.

Армия и оружие Волкер призвал Киев покупать оружие в США Украинские власти должны начать приобретать летальное вооружение у Соединенных Штатов, приводят «Известия» слова спецпредставителя Госдепа Курта Волкера.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Политика Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам» Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Происшествия Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Здоровье В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Здоровье «Люди не верят словам». В Пензе врачи «скорой» намерены выйти на пикет Как сообщил корреспонденту РИА «Пенза» СМИ руководитель профсоюза «Действие» Павел Кузнецов, решение о проведении пикета связано с тем, что медицинские работники станции скорой помощи до сих пор не получили документально заверенных подтверждений о решении главного вопроса - финансового.

Общество «Росконтроль» назвал лучшее эскимо Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Происшествия На Урале загорелся склад в воинской части Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Футбол Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.

Происшествия ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.

Политика Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.

Армия и оружие Порядок присвоения звания старшего лейтенанта в России изменят Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.