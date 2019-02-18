Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономикиКоммерсантъ 12:00

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».

Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

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