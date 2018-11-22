Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.

с чего всё началось

С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на конференции Евразийского банка развития, назвал рубль рискованной валютой. В этом году курс рубля дважды сильно падал, пишет «Екатеринбург в эфире». По мнению Кудрина, полностью отказываться от доллара – опасно.

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